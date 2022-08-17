Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Найскладніша ситуація в Авдіївці. Було щонайменше 5 масованих обстрілів, маємо загиблих та поранених. Традиційно неспокійно у Красногорівці, Мар'їнці, Бахмуті, Кураховому, Дружківці та Курахівці. По цих містах рашисти гатять ракетами. Єдиним свідомим, розумним виходом є евакуація громадян за межі Донеччини. Потрібно розуміти, що ситуація буде лише напружуватися. У Слов'янську та Краматорську сьогодні не було зафіксовано обстрілів, але це потенційні мішені російських окупантів", - наголосила Ігнатченко.