Слов'янськ та Краматорськ - це потенційні мішені російських окупантів, - речниця Донецької ОВА Ігнатченко
Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко зауважила, що ситуація на Донецькому напрямку є вкрай напруженою
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Найскладніша ситуація в Авдіївці. Було щонайменше 5 масованих обстрілів, маємо загиблих та поранених. Традиційно неспокійно у Красногорівці, Мар'їнці, Бахмуті, Кураховому, Дружківці та Курахівці. По цих містах рашисти гатять ракетами. Єдиним свідомим, розумним виходом є евакуація громадян за межі Донеччини. Потрібно розуміти, що ситуація буде лише напружуватися. У Слов'янську та Краматорську сьогодні не було зафіксовано обстрілів, але це потенційні мішені російських окупантів", - наголосила Ігнатченко.
- Кремль намагається спотворити свої справжні цілі щодо України, проте його мета залишається незмінною: домогтися зміни режиму в Києві та взяти контроль над більшою частиною України
- Рашисти зазнають втрат і відступають в деяких районах на Бахмутському, Слов'янському та Південнобузькому напрямках
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