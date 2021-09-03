"Слуга народу" 6 вересня проведе з'їзд: обиратимуть кандидатів на довибори в Раду
Партія "Слуга народу" проведе з’їзд, щоб висунути кандидатів на проміжні вибори нардепів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонщина) та № 197 (Черкащина)
Про це Укрінформу повідомила заступниця голови фракції в Верховній Раді Євгенія Кравчук.
"Планується з’їзд 6 вересня ввечері. Це буде невеликий за масштабністю з’їзд. А це з’їзд, власне, для того, щоб ми висунули кандидатів на виборах, які відбудуться в жовтні місяці. Це округ в Херсоні і округ в Черкаській області, щоб наші кандидати брали участь у цих виборах", - розповіла вона.
Кравчук додала, що 6 вересня відбудеться спільне засідання політради і ради регіонів партії.
- 1 вересня в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 розпочався виборчий процес проміжних виборів народних депутатів.
- Раніше обрані в округах народні депутати були достроково позбавлені мандатів, оскільки Ігоря Колихаєва (184-й округ) було обрано Херсонським міським головою, а Олександра Скічка (197-й округ) призначено головою Черкаської ОДА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.08
-
EUR
Купівля 31.75Продаж 32.14
- Актуальне
- Важливе