"Слуга народу" 6 вересня проведе з'їзд: обиратимуть кандидатів на довибори в Раду

Про це Укрінформу повідомила заступниця голови фракції в Верховній Раді Євгенія Кравчук.

"Планується з’їзд 6 вересня ввечері. Це буде невеликий за масштабністю з’їзд. А це з’їзд, власне, для того, щоб ми висунули кандидатів на виборах, які відбудуться в жовтні місяці. Це округ в Херсоні і округ в Черкаській області, щоб наші кандидати брали участь у цих виборах", - розповіла вона.

Кравчук додала, що 6 вересня відбудеться спільне засідання політради і ради регіонів партії.

1 вересня в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 розпочався виборчий процес проміжних виборів народних депутатів.

Раніше обрані в округах народні депутати були достроково позбавлені мандатів, оскільки Ігоря Колихаєва (184-й округ) було обрано Херсонським міським головою, а Олександра Скічка (197-й округ) призначено головою Черкаської ОДА.