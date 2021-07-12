"Слуга народу" дасть за легалізацію медичного канабісу близько 200 голосів, - Корнієнко

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Наша фракція буде підтримувати, не вся, зрозуміло: є ті, хто проти цього. Але думаю, що голосів 200 дамо", - сказав Корнієнко після засідання погоджувальної ради.



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