"Слуга народу" дасть за легалізацію медичного канабісу близько 200 голосів, - Корнієнко
Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що їхній фракції вдасться зібрати 200 голосів за законопроект щодо легалізації медичного канабісу
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наша фракція буде підтримувати, не вся, зрозуміло: є ті, хто проти цього. Але думаю, що голосів 200 дамо", - сказав Корнієнко після засідання погоджувальної ради.
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