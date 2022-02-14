"Слуга Народу" готова розробляти законопроєкти щодо ОРДЛО в рамках Мінську, - Арахамія

Про це повідомляє LB.ua.



"Це ж Мінський пакет, там написано, що треба розробляти... Ми взагалі не проти розробляти всі законопроєкти, які там вказуються. Головне - який зміст цих законопроєктів. Ми кажемо: давайте по черговості визначимося. Якщо черговість та, яка влаштовує Україну, тоді ми рухатимемось цим шляхом", - сказав Арахамія за підсумками засідання фракції.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виконання Мінських угод - це "єдиний шлях, що дозволить встановити мир, єдиний шлях для політичного рішення". За його словами, Володимир Зеленський під час переговорів підтвердив готовність виконання угод.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій