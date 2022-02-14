"Слуга Народу" готова розробляти законопроєкти щодо ОРДЛО в рамках Мінську, - Арахамія
Керівник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, що депутати готові писати законопроєкти, які потрібно імплементувати згідно з Мінськими угодами
Про це повідомляє LB.ua.
"Це ж Мінський пакет, там написано, що треба розробляти... Ми взагалі не проти розробляти всі законопроєкти, які там вказуються. Головне - який зміст цих законопроєктів. Ми кажемо: давайте по черговості визначимося. Якщо черговість та, яка влаштовує Україну, тоді ми рухатимемось цим шляхом", - сказав Арахамія за підсумками засідання фракції.
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