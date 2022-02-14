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Головна війна з Росією "Слуга Народу" готова розробляти законопроєкти щодо ОРДЛО в рамках Мінську, - Арахамія

"Слуга Народу" готова розробляти законопроєкти щодо ОРДЛО в рамках Мінську, - Арахамія

14 лютого, 2022 понедiлок
22:46
війна з Росією Давид Арахамія

Керівник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, що депутати готові писати законопроєкти, які потрібно імплементувати згідно з Мінськими угодами

Про це повідомляє LB.ua.

"Це ж Мінський пакет, там написано, що треба розробляти... Ми взагалі не проти розробляти всі законопроєкти, які там вказуються. Головне - який зміст цих законопроєктів. Ми кажемо: давайте по черговості визначимося. Якщо черговість та, яка влаштовує Україну, тоді ми рухатимемось цим шляхом", - сказав Арахамія за підсумками засідання фракції.

  • Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виконання Мінських угод - це "єдиний шлях, що дозволить встановити мир, єдиний шлях для політичного рішення". За його словами, Володимир Зеленський під час переговорів підтвердив готовність виконання угод.
  • Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій

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ОРДЛО
Слуга народу
Давид Арахамія
Мінські угоди
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