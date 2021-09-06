"Слуга народу" обрала кандидата на довибори в Раду у Черкаській області

Про це повідомив нардеп Олександр Качура в Telegram.



"Партія "Слуга Народу" на сьогоднішньому засіданні висунула кандидатом на довиборах народних депутатів по округу № 197 мера Золотоноші Віталія Войцеховського", - написав він.



Нардеп додав, що на округ №184 кандидата оберуть пізніше.



Вибори продуть 31 жовтня.



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