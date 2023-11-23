"Слуга Народу" призупинила членство в парламентській фракції нардепа Одарченка
Членство народного депутата Андрія Одарченка у парламентській фракції "Слуга Народу" призупинили за рішенням голови фракції
Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу партії.
У "Слузі Народу" зазначили, що це стандартна процедура, яку вони застосовують у подібних випадках.
"Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що, як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами", – заявили у пресслужбі.
- 21 листопада НАБУ та САП повідомили, що викрили на хабарі у криптовалюті чинного нардепа від "Слуги Народу". За інформацією слідства, Одарченко, який водночас обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі, хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму.
- 22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 млн гривень. 23 листопада ВАКС заарештував Андрія Одарченка на два місяці.
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