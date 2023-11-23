"Слуга Народу" призупинила членство в парламентській фракції нардепа Одарченка

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу партії.

У "Слузі Народу" зазначили, що це стандартна процедура, яку вони застосовують у подібних випадках.

"Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що, як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами", – заявили у пресслужбі.