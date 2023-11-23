Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал "Слуга Народу" призупинила членство в парламентській фракції нардепа Одарченка

"Слуга Народу" призупинила членство в парламентській фракції нардепа Одарченка

23 листопада, 2023 четвер
20:56
Кримінал Андрій Одарченко

Членство народного депутата Андрія Одарченка у парламентській фракції "Слуга Народу" призупинили за рішенням голови фракції

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу партії.

У "Слузі Народу" зазначили, що це стандартна процедура, яку вони застосовують у подібних випадках. 

"Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що, як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами", – заявили у пресслужбі.

  • 21 листопада НАБУ та САП повідомили, що викрили на хабарі у криптовалюті чинного нардепа від "Слуги Народу". За інформацією слідства, Одарченко, який водночас обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі, хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму.
  • 22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 млн гривень. 23 листопада ВАКС заарештував Андрія Одарченка на два місяці. 
ВРУ
Слуга народу
Читайте також:
Верховна Рада
21 листопада, 2023 вiвторок
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дає змогу студентам обирати власну освітню траєкторію
23 листопада, 2023 четвер
ЗСУ атакують на лівобережжі Херсонщини та Мелітопольському напрямку, - ISW
ЗСУ_ілюстративне
20 листопада, 2023 понедiлок
Наступний рік має стати часом для великої мобілізації в Україні, - військовий експерт Дикий
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.13
    Купівля 37.13
    Продаж 37.73
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
23 листопада
21:53
війна з росією окуповані території Харківщина Бєлгород
СБУ ліквідувала в Бєлгороді зрадника, який служив окупантам на Харківщині, - ЗМІ
21:34
Стало відомо, де служить Вадим Тітушко – герой мемів часів Майдану
21:20
на фото: Хав'єр Мілей
Новий президент Аргентини запропонував провести "мирний саміт" Україна - Латинська Америка, - ЗМІ
21:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Гонитва в озброєнні двох сторін поступово переміщується в авіаційну та ефірну площину. Колонка Сергія Згурця
21:06
Онлайн-афери
Щоб не потрапити на гачок шахраїв у "чорну п’ятницю" і не тільки, - поради від YouControl
20:49
Оновлено
Ізраїль Сектор Газа
У МЗС Катару повідомили точний час початку перемир'я в Газі та звільнення заручників
20:10
Окупанти на ЗАЕС
У РФ за кошти фонду Путіна знімають серіал про окуповану Запорізьку АЕС
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Кокетлива емпатія людожера
20:07
Ексклюзив
Андрій Дубас
Президент Асоціації українських банків спрогнозував рівень інфляції на 2024 рік
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 638-го дня війни: окупанти зазнають шалених втрат під Бахмутом, а російськими воєнними злочинцями зайнявся Європол
19:58
Сьомий Український жіночий конгрес
Міграція, ветеранська реінтеграція, Соня Сотник і Жадан: як пройшов другий день Українського Жіночого Конгресу
19:33
ЗСУ, БМП, ББМ, бронетранспортер
Сили оборони за добу відбили 18 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:19
Пекін COVID
У Китаї спалах нової інфекції: загадкова пневмонія вражає переважно дітей
18:43
маніяк-людожер з міста Аніва Сахалінської області
Засуджений за людожерство та чотири вбивства: Путін помилував в'язня за участь у війні з Україною
18:36
танкер нафта
Під тиском санкцій США три грецькі компанії перестали перевозити нафту з РФ
18:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:22
Оновлено
система оповіщення сирена
У Повітряних силах заявили, що рішення про оповіщення населення під час вильотів МіГ-31К ще не ухвалили
18:19
Засідання РНБО
Чубайс, Сівкович і оточення Усманова: Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО
18:01
OPINION
Борислав Береза
Зеленський вирішив домовлятися з... Трампом?
17:55
"Діти бомбосховищ": в Україні зняли серіал про Ягідне, де окупанти місяць тримали в підвалі сотні цивільних
17:45
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Третю хвилю наступу на Авдіївку керівництво РФ поклало на плечі піхоти, - офіцер "Легіону Свободи"
17:33
Окупанти
В окупованому Токмаку росіяни провели рейд: шукали інформаторів ЗСУ та вибухові речовини
17:27
вертоліт
У Чехії та Словаччині впродовж тижня зібрали понад 400 тис. євро на Black Hawk для України
17:23
на фото бібліотека
Ще 10 бібліотек у Києві позбулися пов'язаних із РФ і радянською ідеологією назв: перелік
16:44
НАТО
У НАТО пропонують створити "військовий Шенген"
16:36
Оновлено
удар РФ по Чорнобаївці 23.11.23
Окупанти обстріляли з артилерії Чорнобаївку: троє загиблих, є поранені
16:29
Україна - Боснія і Герцеговина
Ребров відреагував на результати жеребкування плей-офф Євро-2024
16:17
Олександр Дубінський
Квартири, автомобілі та земля: суд наклав арешт на майно нардепа Дубінського, його матері та ексдружини
16:09
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Орбан не протверезіє, він хоче торгувати з Путіним Україною", - директор Інституту центральноєвропейської стратегії
16:05
OPINION
Єгор Чечеринда
Російські спецслужби причетні до блокування кордону України з Польщею та Словаччиною
15:51
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2211
Під Бахмутом ворог жене піхоту через власні мінні поля і мінує відходи, щоб не відступали, - бригада НГУ "Рубіж"
15:31
Система ситуаційної обізнаності DELTA
Виявлення цілей та координація підрозділів: Міноборони розширило функції системи спостереження за боєм DELTА
14:55
Віктор Орбан
ЄС схвалив виділення Угорщині 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні
14:39
Міністерство оборони України
Міноборони прискорило постачання нового озброєння до ЗСУ: процес триватиме до 20 днів
14:36
Латвія
Сейм Латвії одноголосно підтримав початок перемовин про вступ України до ЄС
14:15
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни атакували Антонівку та Берислав на Херсонщині: загинув чоловік, є поранена
14:04
OPINION
Сергій Фурса
Які неприємності нас чекають без грошей дядечка Сема?
13:56
У Вірменії під час виступу Пашиняна у приміщенні уряду зникло світло
13:45
британія україна
Україна отримала $400 млн під гарантію Великої Британії. Куди спрямують кошти
13:42
Ексклюзив
Ахмед Закаєв
Не повторюйте наших помилок: бригадний генерал Закаєв назвав головні причини встановлення російського режиму в Ічкерії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV