"Слуга народу" висунула кандидата на довибори у Раду на Херсонщині

Про рішення повідомила речниця фракції "СН" Юлія Палійчук y Telegram.

"На засіданні Політради партії "Слуга народу" ухвалено рішення висунути кандидатом у народні депутати на 184 окрузі чинного голову Херсонської ОДА Сергія Козиря", - зазначила Палійчук.



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Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня, проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).