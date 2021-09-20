"Слуга народу" висунула кандидата на довибори у Раду на Херсонщині
Політрада партії "Слуга народу" висуває чинного голову Херсонської ОДА Сергія Козиря кандидатом у народні депутати на 184-му виборчому окрузі на виборах до Верховної Ради, призначених на 31 жовтня
Про рішення повідомила речниця фракції "СН" Юлія Палійчук y Telegram.
"На засіданні Політради партії "Слуга народу" ухвалено рішення висунути кандидатом у народні депутати на 184 окрузі чинного голову Херсонської ОДА Сергія Козиря", - зазначила Палійчук.
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Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня, проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).
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