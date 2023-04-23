- Охрініти!, - волали гості.

Поки українські воїни захищають Україну, депутати з фракції "Слуга народу" копіюють російські закони та допомагають просувати в нашій країні "руZZкий мир".

Ці шлепери пропонують за критику влади в соцмережах садити у в'язницю терміном від 5 до 7 років із конфіскацією майна. І це не жарт.

А запропонували це Мазурашу з Кузьміних. У першого помічника на хабарі взяли, а другого взяли на хабарі особисто і він отримав підозру від НАБУ. Законотворці дуже не хочуть, щоб ми розповідали, як вони та їх шелупонь кримздить бюджетні гроші та вимагають хабарі. Браво!

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А запропонували це Мазурашу з Кузьміних. У першого помічника на хабарі взяли, а другого взяли на хабарі особисто і він отримав підозру від НАБУ. Законотворці дуже не хочуть, щоб ми розповідали, як вони та їх шелупонь кримздить бюджетні гроші та вимагають хабарі. Браво!

У пояснювальній записці сказано, що законопроєкт розроблений здебільшого для боротьби з ботами та ботофермами у соцмережах, які "здійснюють деструктивну інформаційну діяльність на шкоду національній та держбезпеці України". Ага, а вирішувати хто саме "здійснює деструктивну інформаційну діяльність" будуть ті, хто отримав підозру у корупції, купили дома на Печерську або купували яйця по 17 гривень. Потужно! Монозброд не змінюється.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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