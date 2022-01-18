"Слуги народу" в Києві пропонують зробити безкоштовним громадський транспорт в місті

Про це під час заявив голова фракції "Слуга народу" в Київраді Андрій Вітренко, повідомляє Lb.ua.



"За нашою ініціативою на сесії Київської міської ради було ухвалено питання про створення робочої групи з питання вартості проїзду в громадському транспорті. Ми будемо опрацьовувати питання взагалі безоплатного транспорту для киян", - розповів він.

Депутат пояснив, що є кілька моделей фінансування. Одна із них - це безкоштовний транспорт.

"Ми будемо наполягати на запровадженні саме цієї моделі", - наголосив Вітренко.