"Слуги народу" в Києві пропонують зробити безкоштовним громадський транспорт в місті
Фракція "Слуга народу" в Київраді планує ініціювати перехід на безкоштовне користування громадським транспортом у столиці
Про це під час заявив голова фракції "Слуга народу" в Київраді Андрій Вітренко, повідомляє Lb.ua.
"За нашою ініціативою на сесії Київської міської ради було ухвалено питання про створення робочої групи з питання вартості проїзду в громадському транспорті. Ми будемо опрацьовувати питання взагалі безоплатного транспорту для киян", - розповів він.
Депутат пояснив, що є кілька моделей фінансування. Одна із них - це безкоштовний транспорт.
"Ми будемо наполягати на запровадженні саме цієї моделі", - наголосив Вітренко.
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