“Слуги народу” вже ведуть перемовини з іншими депутатами щодо голосування за відставку Разумкова, – Буймістр

Повідомила народна депутатка від фракції “Слуга народу” Людмила Буймістр у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

“Єдина конкретика, яка сталася на зібранні фракції “Слуга народу” в Трускавці, – це збір підписів за відставку чинного спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Зібрали близько 160-170 підписів народних депутатів. Насправді, багато хто не хотів ставити підписи. Активніше почали ставити підписи, коли зібрали 150, а до цього процес затягнувся надовго”, – зазначила Буймістр.

Народна депутатка також зауважила, якщо рішення буде ухвалювати виключно фракція “Слуга народу”, є ризик того, що необхідної кількості голосів у Верховній Раді для відставки голови парламенту Разумкова не вдасться набрати.

“Зараз уже йдуть щільні перемовини з іншими депутатськими групами та деякими фракція щодо того, щоб вони додали голосів. У нас завжди відбувається такий процес, якщо хтось із депутатських груп додає голоси і зрозуміло, що голоси на те чи інше рішення будуть, то фракція “Слуга народу” теж голосує, щоб не бути білими воронами”, – повідомила Людмила Буймістр.

У фракції партії "Слуга народу" нараховується 244 народних депутатів.

Конфлікт "слуг" та Разумкова існував давно. Особливо це було помітно під розгляду в парламенті найбільш гострих і резонансних законопроєктів.

Останнім стало політичне протистояння між ними навколо так званого антиолігархічного закону (в експертному середовищі та в опозиції його називають - "закон про "правильних" та "неправильних" олігархів), покликаного де-факто перерозподілити етер рейтингових українських телеканалів, а також іних медіа (мереж радіостанцій, великих інформаційний порталів тощо) під нову президентську виборчу кампанію Володимира Зеленського.

У четвер, 30 вересня, Дмитро Разумов особисто видав "слугам" підписні листи для своєї імовірної відставки.



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