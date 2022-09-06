Ірина Геращенко оприлюднила проєкт постанови "про висвітлення" діяльності Верховної Ради авторства депутата-"слуги" Божкова.

"Хто такий депутат Божков? Не знаєте? І я без поняття. Ця людина жодного разу не виступила з трибуни ВР, не захистила жодного законопроєкту, її ніхто не знає. Тому Божкову випала сумнівна місія підписати лайно, яке відмовилися під своїм іменем вносити інші "слуги", – пише Геращенко.

Ірина Геращенко зауважує: в монобільшості вирішили узаконити цензуру на телеканалі "Рада".

"Він пропонує узаконити цензуру на телеканалі "Рада" й передачу його в лізинг ОП та міністерству цензури. Як правило, кожної сесії парламент голосує постанову про висвітлення своєї діяльності. Вносить її голова ВР. Але зараз маємо найбільш залежне від начальників і безвольне керівництво, яке й бруднитися не хоче, і не в змозі захистити суб’єктність парламенту", – констатує Ірина Геращенко.

Співголова фракції "Європейської солідарності" наголошує, що постановою про висвітлення діяльності Верховної Ради пропонується НЕ ВИСВІТЛЮВАТИ діяльність парламенту. При цьому на фінансування каналу "Рада" йде 500 млн грн.

"Уже місяць у парламенті лежить постанова авторства "Європейська Солідарність" і представників інших фракцій, щодо трансляції в запису в слоті телеканалу "Рада" марафону пленарних засідань. Його в залу не виносять. Це зачатки диктатури", – резюмує Ірина Геращенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb