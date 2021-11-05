"Слугу" Третьякову позбавили права брати участь у п’яти засіданнях Ради

За це прогосували 234 депутата, повідомляє Еспресо.TV.

Рада позбавила Третьякову права брати участь у п’яти засіданнях парламенту. Її відсторонили за висловлювання про смерть депутата від групи “За майбутнє” Антона Полякова.



Після голосування спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив нардепку залишити залу засідань.

Нагадаємо, 8 жовтня нардепка-"слуга" Галина Третьякова написала в партійному чаті про смерть Антона Полякова: "одним ворогом стало менше". Нардеп Гео Лерос опублікував скріншот повідомлення.

Згодом, керівники парламентських фракцій почали вимагаюти зняти Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів.

Після коментаря нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової в партійному чаті щодо смерті нардепа Антона Полякова 15 депутатів-"слуг" вийшли з чату.

Також депутати готували звернення про відсторонення Третьякової від п’яти засідань парламенту. Згодом, комітет Ради підтримав звернення депутатів.

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