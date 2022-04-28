Служителі російської православної церкви – солдати пропагандистської армії РФ, – українська розвідка
Услід за російською офіційною пропагандою, служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів
Про це повідомляє ГУР МО.
"Пропагандисти в рясах за вказівкою кремля проповідують доктрину «русского мира», яка не відповідає православному вченню. За даними ГУР МО України служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу ", - пишуть розвідники.
Також зазначається, що воєнна розвідка України оприлюднює відомості про служителів РПЦ, які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій, та нагадує, що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
Список пропагандистів у рясах за посиланням.
- Нагадаємо, Петро Порошенко закликає світ запровадити санкції проти Російської православної церкви та її очільника Гундяєва (Кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців
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