Служив у батальйоні "Азов": на фронті загинув музикант із Полтави В’ячеслав Родіонов

Про це повідомили у ліцеї "Лідер".

"Невимовне горе прийшло у родину нашої колеги Валентини Родіонової. Кривава війна забрала життя її сина, випускника Ліцею 6 "Лідер" 2009 року. В’ячеслав віддав найцінніше – своє життя за рідну Полтаву, за матерів, за своїх синочків та мирний сон інших дітей, безхмарне небо над усіма нами. Життєрадісний, відкритий, комунікабельний, ерудований. Там, де він, завжди світло, тепло, надійно", - ідеться у повідомленні.

В’ячеслав Родіонов служив у батальйоні "Азов".

У Полтавському ліцеї зазначили, що В’ячеслав Родіонов був талановитим музикантом - грав на флейті.