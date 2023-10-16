Смачне печиво "Горішки": рецепт класичний та з додаванням какао

Рецепт "Горішків" з начинкою не новий, адже це давно відомий смаколик, який люблять дорослі та діти. Хрусткі половинки з пісочного тіста чудово поєднуються з ніжним згущеним молоком та горіхами. Однак, крім класичного варіанту приготування, ви можете експериментувати з ідеями начинки. Ми пропонуємо спробувати традиційний рецепт та варіант з цукерками "Корівка".

Рецепт горішків у формі на газі

Інгредієнти:

два курячих яйця

вершкове масло – 200 г

цукор – 100 г

розпушувач тіста – 0,5 ч. л.

сіль та ванільний цукор – дрібка

борошно пшеничне – 450 г

згущене молоко варене – 1 банка

Простий рецепт горішків. Покрокове приготування:

В ємності змішуємо борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач та дрібку солі. Додаємо холодне масло та переминаємо добре. Додаємо до суміші курячі яйця і вимішуємо до однорідного стану. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо на пів години в холодильник. Припиляємо стіл борошном та викладаємо тісто, формуємо «ковбаску». Відрізаємо ножем маленькі шматочки та придаємо їм форму кульок. Оскільки горішниці у всіх різні, підбирайте самостійно, якого діаметру у вас мають бути кульки тіста. Але краще зробити трошки більше тіста, інакше отримані половинки будуть ламатися. Ставимо форму для горішків на газову плиту, добре розігріваємо. Кладемо в кожну половинку по шматочку тіста. Смажимо горішки по 1-2 хвилини з кожної сторони до рум’яного кольору. Зайве тісто з горішків можна зняти руками, або обережно відрізати за допомогою ножа. Ці крихти можна змішати зі згущеним молоком. Заповнюємо кожну половинку начинкою та поєднуємо їх так, щоб утворився цілий «горішок». При бажанні, до згущенки можна також додати волоський або лісовий горіх. Готово!

Фото: Freepik

Рецепт горішків на смальці з какао

Інгредієнти:

Для основи:

два курячих яйця

цукор - 100 г

харчовий амоній - 0,5 ч. л.

сметана - 100 г

смалець - 100 г

борошно - 300 г

какао - 30 г

Для начинки:

цукерки "Корівка" - 300 г

масло вершкове - 200 г

Рецепт горішків в електрогорішниці. Покрокове приготування:

Збиваємо міксером курячі яйця з цукром 5-7 хвилин, доки суміш не збільшиться в об’ємі. В окремій ємності змішуємо харчовий амоній зі сметаною, додаємо їх до суміші з яєць. Розтоплюємо смалець в мікрохвильовій печі. Вливаємо теж до яєчної суміші та збиваємо міксером пару хвилин. Додаємо борошно, какао і руками замішуємо тісто. Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 2 години. Відщипуємо від тіста невеликі кульки та перекладаємо їх в електричну горішницю. Випікаємо 5 хвилин. Готуємо крем. У невеликій каструлі на маленькому вогні розтоплюємо цукерки та вершкове масло, постійно помішуємо. Щойно маса стане однорідною, знімаємо з вогню та охолоджуємо. Начиняємо половинки кремом та з’єднуємо, щоб утворився цільний «горішок».

Смачного!