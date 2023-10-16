Смачне печиво "Горішки": рецепт класичний та з додаванням какао
Печиво "Горішки" зі згущенкою – рецепт, що знайомий всім з дитинства. Поєднання солодкої начинки та хрумкого тіста робить смак десерту довершеним
Рецепт "Горішків" з начинкою не новий, адже це давно відомий смаколик, який люблять дорослі та діти. Хрусткі половинки з пісочного тіста чудово поєднуються з ніжним згущеним молоком та горіхами. Однак, крім класичного варіанту приготування, ви можете експериментувати з ідеями начинки. Ми пропонуємо спробувати традиційний рецепт та варіант з цукерками "Корівка".
Рецепт горішків у формі на газі
Інгредієнти:
- два курячих яйця
- вершкове масло – 200 г
- цукор – 100 г
- розпушувач тіста – 0,5 ч. л.
- сіль та ванільний цукор – дрібка
- борошно пшеничне – 450 г
- згущене молоко варене – 1 банка
Простий рецепт горішків. Покрокове приготування:
- В ємності змішуємо борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач та дрібку солі. Додаємо холодне масло та переминаємо добре.
- Додаємо до суміші курячі яйця і вимішуємо до однорідного стану. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо на пів години в холодильник.
- Припиляємо стіл борошном та викладаємо тісто, формуємо «ковбаску». Відрізаємо ножем маленькі шматочки та придаємо їм форму кульок. Оскільки горішниці у всіх різні, підбирайте самостійно, якого діаметру у вас мають бути кульки тіста. Але краще зробити трошки більше тіста, інакше отримані половинки будуть ламатися.
- Ставимо форму для горішків на газову плиту, добре розігріваємо. Кладемо в кожну половинку по шматочку тіста. Смажимо горішки по 1-2 хвилини з кожної сторони до рум’яного кольору.
- Зайве тісто з горішків можна зняти руками, або обережно відрізати за допомогою ножа. Ці крихти можна змішати зі згущеним молоком.
- Заповнюємо кожну половинку начинкою та поєднуємо їх так, щоб утворився цілий «горішок». При бажанні, до згущенки можна також додати волоський або лісовий горіх. Готово!
Фото: Freepik
Рецепт горішків на смальці з какао
Інгредієнти:
Для основи:
- два курячих яйця
- цукор - 100 г
- харчовий амоній - 0,5 ч. л.
- сметана - 100 г
- смалець - 100 г
- борошно - 300 г
- какао - 30 г
Для начинки:
- цукерки "Корівка" - 300 г
- масло вершкове - 200 г
Рецепт горішків в електрогорішниці. Покрокове приготування:
- Збиваємо міксером курячі яйця з цукром 5-7 хвилин, доки суміш не збільшиться в об’ємі.
- В окремій ємності змішуємо харчовий амоній зі сметаною, додаємо їх до суміші з яєць.
- Розтоплюємо смалець в мікрохвильовій печі. Вливаємо теж до яєчної суміші та збиваємо міксером пару хвилин.
- Додаємо борошно, какао і руками замішуємо тісто.
- Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 2 години.
- Відщипуємо від тіста невеликі кульки та перекладаємо їх в електричну горішницю. Випікаємо 5 хвилин.
- Готуємо крем. У невеликій каструлі на маленькому вогні розтоплюємо цукерки та вершкове масло, постійно помішуємо. Щойно маса стане однорідною, знімаємо з вогню та охолоджуємо.
- Начиняємо половинки кремом та з’єднуємо, щоб утворився цільний «горішок».
Смачного!
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