Смартфон від Зеленського за COVID-вакцинацію зможуть отримати 27 нардепів, - ОПОРА

Про це повідомляється на сторінці організації у Twitter.



"ОПОРА порахувала, що 27 депутатів Верховної Ради теоретично зможуть отримати такі смартфони, якщо, звісно, вже пройшли курс вакцинації. Серед них 26 депутатів – чоловіки, 1 жінка", - йдеться у повідомленні.



В організації називають точну кількість таких депутатів з кожної фракції: ОПЗЖ – 12, Батьківщина – 7, група "Довіра" – 2, група "Партія "За майбутнє" – 2, СН – 2, ЄС – 1, позафракційні – 1.



В "ОПОРІ" додають, що наймолодшому депутату в парламенті трохи менше 26 років, найстаршому – трохи більше 81. А середній вік нардепів – 44,5 років.



Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави.

Крім того, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що на забезпечення смартфонами літніх людей потрібно понад 30 млрд грн.

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