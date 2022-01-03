Смертельна ДТП у Миколаєві: двоє людей загинули, ще одну госпіталізували

Про це інформує поліція Миколаївської області.



"3 січня о 00:32 у м. Миколаїв по вул. Генерала Карпенка сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів BMW та Hyundai. Після зіткнення транспортних засобів BMW в'їхав у дерево", - ідеться в повідомленні.



Унаслідок аварії 38-річний водій і 32-річна пасажирка BMW від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події, ще одна пасажирка цього ж авто, жінка 38-ми років, була доставлена до лікарні. Водій та пасажир Hyundai не постраждали.



Слідчі кваліфікували ДТП за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".



Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.



Крім того, поліція просить людей, які володіють будь-якою інформацією щодо ДТП, звернутися за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами 063-426-23-32, 102.





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