Смертельна ДТП з 18-річною дівчиною на Житомирщині: нардепу Ніколаєнку обрали запобіжний захід
Нардепу Андрію Ніколаєнку, який потрапив у ДТП на Житомирщині, внаслідок чого загинула 18-річна дівчина, обрали запобіжний захід
Про це повідомляє РБК-Україна.
Вказано, що народному депутату обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 4 січня. Також Ніколаєнка зобов'язали носити електронний браслет.
Водночас сторона обвинувачення наполягала на триманні нардепа під вартою без можливості внесення застави.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про смертельну ДТП за участі нардепа Андрія Ніколаєнка
3 листопада поліція повідомила, що на трасі Київ-Чоп у Житомирській області сталася ДТП, унаслідок якої на місці події загинула 18-річна дівчина. За кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України.
Пізніше Андрій Ніколаєнко, нардеп від "Батьківщини", підтвердив свою участь у смертельній ДТП та написав, що він усіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройде всі необхідні експертизи.
"Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося", - зазначив він.
Згодом Ніколаєнку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.
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