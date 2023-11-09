Смертельна ДТП з 18-річною дівчиною на Житомирщині: нардепу Ніколаєнку обрали запобіжний захід

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вказано, що народному депутату обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 4 січня. Також Ніколаєнка зобов'язали носити електронний браслет.

Водночас сторона обвинувачення наполягала на триманні нардепа під вартою без можливості внесення застави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про смертельну ДТП за участі нардепа Андрія Ніколаєнка

3 листопада поліція повідомила, що на трасі Київ-Чоп у Житомирській області сталася ДТП, унаслідок якої на місці події загинула 18-річна дівчина. За кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України.

Пізніше Андрій Ніколаєнко, нардеп від "Батьківщини", підтвердив свою участь у смертельній ДТП та написав, що він усіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройде всі необхідні експертизи.

"Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося", - зазначив він.

Згодом Ніколаєнку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.