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Оновлено

"Сміливі, героїчні, потужні": Зеленський, Залужний, Умєров і Сирський привітали Сухопутні війська ЗСУ із професійним святом

12 грудня, 2023 вiвторок
10:11
Суспільство Сухопутні війська ЗСУ

У День Сухопутних військ Збройних Сил України, 12 грудня, командувач Олександр Сирський, президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали військових із професійним святом

Привітання президент, міністр і генерали написали у телеграм.

Президент Зеленський назвав Сухопутні війська України, які нараховують майже 600 тисяч воїнів різних родів військ, сміливими, героїчними та потужними. 

"Багатьох відзначено державними нагородами. Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу й допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави й людей", - написав президент.

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Він подякував кожному солдату, сержанту, командиру за міць, яку вони дають Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний у своєму привітанні наголосив, що вже другий рік поспіль Україна відзначає цей день в умовах великої війни.

"Ви - надійна основа української армії. Міцний щит та гострий спис, що нещадно знищує противника! Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі. Ваша незламна воля та мужність є гордістю нашої держави! Дякую кожному воїну, хто боронить країну в складі Сухопутних військ ЗСУ, захищаючи рідний дім та майбутнє наших дітей", - зазначив генерал.

Також до привітань військових долучився і командувач Сухопутних військ генерал-полковник Сирський.

"Сухопутні війська - це основа і стрижень Збройних Сил України. Наші воїни і вдень, і вночі б'ють ворога, знищують його потенціал. Ніхто не відчуває усю важкість бойових дій так, як піхотинець, який у важких погодних умовах під шаленим вогнем відбиває чергову атаку ворожої піхоти", - сказав він у відеопривітанні.

Очільник Міністерства оборони Умєров наголосив, що військовослужбовці Сухопутних військ України складають найчисельніший та наймогутніший вид Сил оборони. 

"Вже самі назви ваших бригад наводять жах на ворога. Ваше гасло "За Україну! За її волю!" – відлуння і продовження столітніх традицій боротьби за нашу свободу. Ви твердо стоїте на нашій землі! Рухаєтесь вперед, вигризаючи кожен шматок окупованої ворогом території, завдаючи йому значних втрат. Ви не спиняєте рух до кордонів нашої держави", - йдеться у привітанні міністра.

  • Двома тижнями тому командувач Сухопутних військ відвідав райони ведення бойових дій на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Валерій Залужний
Рустем Умєров
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