"Сміливість бути. UA": НБУ презентував пам’ятні монети до Дня Незалежності України

Про це інформує Національний банк України.

Пам’ятні монети "Сміливість бути. UA" продовжують серію "Безсмертна моя Україно".

"Вони особливі, адже зазвичай монети присвячуються особистостям, подіям чи якимось суто матеріальним речам. Але ми спробували віднайти щось, що нас об’єднує та є вартим того, щоб бути закарбованим на монеті. І ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу, рису, яка, по суті, стала синонімом слова – українці. Це – сміливість! Щодня протягом цієї війни ми маємо можливість спостерігати за безліччю прикладів сміливості, звитяги, сили духу українців. Не лише ми – увесь світ! Ми присвячуємо цю монету хороброму і незламному українському народу. Сьогодні весь світ точно знає, що сміливість – це бути українцями", – сказав очільник НБУ Андрій Пишний.

Монета зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція) має номінал 10 грн і локальну позолоту (з вмістом золота не менше 0,00009 г). Якість карбування – "спеціальний анциркулейтед", діаметр – 38,6 мм.

Срібну монету випущено у тиражі до 5 тис. штук.

На аверсі монети зображено Україну у вигляді тризуба, що "на вістрі" часу, сучасності, суспільства, уваги світу та нової світової історії. На дзеркальному фоні видно лезо меча; зверху – малий Державний Герб України.

А на реверсі - золотисту зірку, що засяяла новою надією, символ Вифлеємської зорі, яка розбила "камінь-бетон" непереможності російської армії, що російська пропаганда нав’язувала світові протягом десятиліть, а також вертикальний напис: Сміливість бути. UA.

Також презентували монету з нейзильберу, яка має номінал 5 грн. Її випущено у тиражі 75 тис. штук.

Авторами ескізів пам’ятних монет є київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук та скульптор – Володимир Атаманчук.