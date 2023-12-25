Сьогодні дуже вигідно нести гривню до фінустанови, - президент Асоціації українських банків Дубас

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Сьогодні нести гривню у фінансові установи дуже вигідно. Адже за результатами року інфляція в Україні є дуже низькою, а індекс споживчих цін становить понад 5,6-5,8%. Це дуже низький показник на сьогодні. Тоді як банки пропонують депозити в гривнях під 14-16% річних. Тому, щоб перекрити негативні чинники інфляції і ще навіть додатково заробити, то тримати гривневий ресурс дуже вигідно на депозитах у банках", - пояснив Дубас.

За словами Дубаса, додатковий податок на прибуток банків стане потужною підтримкою для бюджету України

"Якщо ж говорити про додатковий податок, то це стало шоком для нас з двох причин. Оскільки оподатковувати вже минулий 2023 рік ретроспективною ставкою у 36% стало приголомшливою новиною для всіх банків. З іншої сторони це стосується лише однієї галузі. Втім, якщо відійти від усіх емоцій, то додаткове оподаткування банків стане досить потужною підтримкою для нашого бюджету, особливо в умовах неритмічної фінансової допомоги від наших партнерів", - додав він.

