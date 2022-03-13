"Сьогодні ключове завдання - Маріуполь": Зеленський про доправлення гуманітарного вантажу
13 березня до Маріуполя планують довезти гуманітарний вантаж. Станом на 13:40 колона була за 80 км до міста
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час звернення.
"Сьогодні ключове завдання - Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж за двоє годин від Маріуполя, всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників православної церкви. Вони супроводжують цей вантаж: їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам", - сказав президент.
За словами Зеленського, Україна доклала всіх дипломатичних зусиль, щоб вантаж дійшов.
"Усі дипломатичні зусилля, щоб вантаж дійшов. Подивимося, чи здатні у Москві почути. Розуміємо, всім українцям зараз дуже важко, усім 40 мільйонам українців, але ми переможемо і це 100%", - завершив своє звернення Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, на 13 березня планували відкрити 14 гуманітарних коридорів.
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