Сьогодні немає ніяких умов для будь-яких переговорів про перемир'я, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Можливо я скажу як дипломат парадоксальну річ, але зі всією відповідальністю заявляю, що на сьогодні немає ніяких умов для будь-яких переговорів про мир, а насправді про перемир'я чи перенесення війни, тобто такі умови сьогодні не склалися. А заяву, що будь-яка війна завершується переговорами, ставте під сумнів. До речі, немає мирної угоди після війни між Японією та Росією, а потім Радянським Союзом, тобто війна може завершитися виводом російських військ з території України, повною деокупацією, включно з Кримом і Донбасом", - зазначив дипломат.



Валерій Чалий додав, що Росія не буде погоджуватися виконувати репарації, тому відшкодування мають бути здійснені через арештовані російські активи, міжнародні судові та внутрішньонаціональні механізми.



"Щодо відповідальності Росії, то вона так просто не віддасть всіх під трибунал, а це буде як з Гіркіним та іншими зроблено заочно, але їхня кара настане рано чи пізно. Тому, я не вважаю, що повторення мантри "переговори-переговори" взагалі до чогось призведуть. До того ж умов немає, Росія все ще хоче знищення України та перемир'я, щоб наростити свої можливості, однак, ініціатива на боці ЗСУ. Росія хоче дочекатися часу, аби вона диктувала умови. В Україні ніхто не наважиться робити такі кроки, бо це б була капітуляція, тому нічого не залишається як далі продовжувати оборону та деокупацію країни", - підкреслив Чалий.

11 листопада Пєсков казав, що у Кремлі розглядають варіант завершення війни шляхом мирних перемовин із Україною

17 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання російського лідера Володимира Путіна вести перемовини, і запропонував зробити їх публічними