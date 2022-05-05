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Головна війна з Росією Сьогодні Радбез ООН обговорить питання захисту цивільного населення та інфраструктури в Україні

Сьогодні Радбез ООН обговорить питання захисту цивільного населення та інфраструктури в Україні

5 травня, 2022 четвер
05:21
війна з Росією Радбез ООН

Рада Безпеки ООН обговорить у четвер, 5 травня, проблеми захисту цивільного населення на цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію з секретаріату Радбезу.

Це питання розглядатиметься в рамках нещодавно ухваленого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримання миру та безпеки України".

Від ООН на засіданні доповідатимуть Генеральний секретар Антоніу Гутерреш або його заступниця з політичних питань Розмарі Дікарло (якщо Гутерреш не встигне прибути до Нью-Йорка з відрядження в країни Африки), заступник Генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс та Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

До участі в засіданні запрошено Україну. Очікується виступ постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Відзначимо, що розгляд цього питання ініціювали Сполучені Штати як країна, що головує в Раді Безпеки у травні.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

  • 28 квітня Антоніу Гутерреш побував у Києві, де визнав, що Радбез ООН не зумів перешкодити Росії вчинити агресію щодо України

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Радбез ООН
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