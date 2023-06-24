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"Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють", - Зеленський

24 червня, 2023 субота
20:29
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 24 червня заявив, що у Росії – повний хаос, повна відсутність хоч якоїсь передбачуваності. А влада РФ нічого не контролює в країні

Про це 24 червня у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю", - заявив лідер України.

За його словами, у Кремлі здатні піти на будь-який терор та будь-яку дурість, але не можуть забезпечити й відсотка необхідного контролю.

"22-й рік показав, що він переплутав – переплутав із силою свої ілюзії та брехню, якою його годують. Вони там, у Кремлі, здатні піти на будь-який терор, здатні піти на будь-яку дурість, але вони не можуть забезпечити й відсотка необхідного контролю. І це вони – реальна проблема", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що за одну добу росіяни втратили кілька своїх міст-мільйонників і "показали всім російським бандитам, найманцям, олігархам та будь-кому іншому, як це там легко – захоплювати російські міста та, ймовірно, арсенали зі зброєю".

Він також наголосив, що зараз дуже важливо, щоб ніхто у світі не мовчав через те, що боїться російського хаосу. Всі дії лідерів зараз можуть бути історичними.

"Кожне слово журналістів – на вагу золота. Треба чітко називати джерело проблеми. І якщо хтось у світі намагається приспати ситуацію, якщо хтось у світі піддається ілюзії, ніби Кремль здатен відновити контроль, то лише відкладає проблему до наступного прориву хаосу – іще більш небезпечного", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна зможе захистити Європу від таких ситуацій, що зараз у Росії.

"Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил, і неважливо, хто ними командує. Ми захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони, усіх у вільному світі", - зазначив Зеленський.

Також президент України звернувся до росіян: "Скажу російською мовою. Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться і, напевно, ховається десь, не показується. Упевнений, що вже не в Москві. Дзвонить кудись, випрошує там щось... Він знає, чого боїться, тому що він сам створив цю загрозу. Усе зло, усі втрати, уся ненависть - він це сам поширює. І що довше ще він зможе перебігати між своїми бункерами - то більше втратите ви всі... всі, хто пов'язаний із Росією"

Він додав, що росіяни мають діяти, адже саме від них залежить майбутнє їх країни.

"А що робитимете ви? Що довше ваші війська будуть на українській землі - то більше розвалу потім принесуть вони в Росію. Що довше буде ця людина в Кремлі - то більше буде катастроф", - наголосив він

  • Усе, що стосується збройного заколоту Пригожина проти Путіна, відображається тут - у нашій спеціальній текстовій трансляції.

Україна
Росія
Європа
Володимир Зеленський
Заколот Вагнера
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