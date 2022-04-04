Сьогодні турки пишаються тим, що знають українців, — українська біженка в Туреччині

Про це вона повідомила в етері Espreso TV.



Куртсеїтова зауважила, що турки привітно сприймають українців, підтримують.



"На кожному кроці нам говорять слова підтримки, розповідають, що вражені мужністю українських військ та підтримкою українців один для одного. Турки пишаються тим, що знають українців.", – розповіла біженка.



Також жінка зазначила, що загалом в Туреччині майже кожного дня відбуваються мітинги на підтримку України.



"В різних містах Туреччини тим часом збирають гуманітарну допомогу, навіть не лише волонтерські організації, а самі жителі", – сказала Куртсеїтова.



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