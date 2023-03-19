Сьогодні у Чорногорії відбуваються вибори президента

Про це пише Reuters.

Якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, другий тур голосування відбудеться 2 квітня.

Наразі на ще один п'ятирічний термін претендує нинішній глава держави Міло Джуканович - він обіймає високі політичні пости в країні протягом 33 років.

"Ці вибори є шансом для Чорногорії підтвердити, що вона може жити в політичній і соціальній стабільності і бути частиною об'єднаних країн Європи", - сказав Джуканович журналістам після голосування.

Його головними опонентами є Андрій Мандіч, голова Демократичної партії, яка виступає за тісніші зв’язки з Сербією та Росією і Яков Мілатович, прозахідний економіст і заступник голови руху "Європа зараз".

Мандіч заявив, що в разі перемоги створить "політику примирення, зосереджену на всіх громадянах, яка буде вести сильну боротьбу з корупцією та організованою злочинністю".

"Я впевнений, що люди вирішили проголосувати за багатшу, справедливішу та красивішу Чорногорію", - сказав після голосування Мілатович.

Опоненти також звинувачують нинішнього президента у корупції та зв’язках з організованою злочинністю, Джуканович звинувачення заперечує.