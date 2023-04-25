Сьогодні у Москві шампанське пити не будуть, - дипломат Огризко про балотування Байдена на другий термін
Своїми перемогами Україна мусить допомогти Байдену стати президентом, а він допоможе нам
Таку думку висловив міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. дипломат Володимир Огризко в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Не помилюсь, якщо скажу, що сьогодні у Москві шампанське пити не будуть. Скоріш за все з'являться ядучі коментарі щодо Байдена, і це прогнозовано. Тому, що росіяни розуміють, що з Байденом, на відміну від Трампа, у них нічого не складеться і під час його другого терміну. Байден продовжуватиме свою лінію, що треба перемагати. Якщо програє демократія, світ стане страшним, стане іншим", - підкреслив Огризко.
За словами дипломата, у своїй вирішальній битві за другий президентський термін Байдену буде потрібна перемога.
"Байдену потрібна зовнішньополітична акція, яку він зможе використати у своїй передвиборчій кампанії, а це може вплинути нам на користь. Коли Україна досягне цілей, а саме вигнання російського окупанта, коли Росія буде ослаблена, і більше ніколи не буде загрожувати своїм сусідам, то кращого зовнішньополітичного подарунка для Байдена важко знайти. НАТО посилюється та стає міцнішим. Ми своїми перемогами мусимо допомогти Байдену стати президентом, а він допоможе нам", - наголосив Огризко.
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