Таку думку висловив міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. дипломат Володимир Огризко в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Не помилюсь, якщо скажу, що сьогодні у Москві шампанське пити не будуть. Скоріш за все з'являться ядучі коментарі щодо Байдена, і це прогнозовано. Тому, що росіяни розуміють, що з Байденом, на відміну від Трампа, у них нічого не складеться і під час його другого терміну. Байден продовжуватиме свою лінію, що треба перемагати. Якщо програє демократія, світ стане страшним, стане іншим", - підкреслив Огризко.

За словами дипломата, у своїй вирішальній битві за другий президентський термін Байдену буде потрібна перемога.

"Байдену потрібна зовнішньополітична акція, яку він зможе використати у своїй передвиборчій кампанії, а це може вплинути нам на користь. Коли Україна досягне цілей, а саме вигнання російського окупанта, коли Росія буде ослаблена, і більше ніколи не буде загрожувати своїм сусідам, то кращого зовнішньополітичного подарунка для Байдена важко знайти. НАТО посилюється та стає міцнішим. Ми своїми перемогами мусимо допомогти Байдену стати президентом, а він допоможе нам", - наголосив Огризко.