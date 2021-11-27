Сьогодні Україна вшановує жертв влаштованого Сталіним Голодомору

У 2021 році День пам’яті жертв голодоморів припадає на суботу, 27 листопада, нагадує Еспресо.TV.

Голодомор спричинив загибель мільйонів українців на Великій Україні та Кубані, завдав непоправних втрат генофонду нації та економіці, традиційному українському селянському фермерському господарству, знищив набутки матеріальної і духовної культури.



Під час цієї проведеної каральними органами СРСР цілеспрямованої акції гинули цілі села, оточені озброєними загарбниками.



Точну кількість загиблих історикам досі важко підрахувати.



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Метою було остаточно упокорити українців, які після поразки Дієвої армії УНР у війні з більшовицькою Росією підіймали масові селянські повстання.



Лише після трагедії 32-33-их років, вже наступного, 34-го року, Москва перенесла "столицю" тодішнього ОРДЛО під назвою "Українська РСР" з Харкова до Києва.

На пошану мільйонів страчених голодом о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, а на підвіконнях в домівках українців з'являться запалені скорботні свічки.







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