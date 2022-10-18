Сьогодні в Україні тепло та без опадів, але днями задощить
У вівторок, 18 жовтня, в Україні буде без опадів, але далі погода зміниться
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Температура вночі від 4 тепла до 1, в західних, північних областях та на узбережжі морів 4-9 тепла, вдень в Україні 15-20.
У столиці та Київській області сьогодні теж без опадів, але з мінливою хмарністю. У Києві вдень повітря прогріється до +17 +19 градусів, а вночі очікується +7 +9 градусів.
19-20 жовтня зміна погоди: пройдуть дощі, 20 жовтня в Карпатах з мокрим снігом.
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