Сьогодні відбувається тонка гра, США мають тактику двох напрямків,-Гонгадзе
Керівниця Східного офісу “Голосу Америки” Мирослава Гонгадзе заявила, що Путін загнаний в кут і може зробити кроки, які будуть незворотними
Таку думку вона висловила в етері Espreso.TV
“Високопосадовці США розуміють, що може бути довга гра. Вони стурбовані, що Путін може застосувати хімічну, бактеріологічну і навіть ядерну зброю. Тому тактика є сповільненого удушення шляхом санкцій і економічних обмежень і сподіваються, що тактика спрацює”
Гонгадзе наголосила, що всім зрозуміло ця тактика, яка дуже складна і це означає більше жертв для україни.
“США намагається по-перше придушити росію економічно, по-друге максимально надавати військову допомогу Україні. Це тактика двох напрямків. Байден зустрівся з Міністром оборони України і Міністром закордонних справ і це було важливим аргументом. Вимоги які були надані Президентом Зеленським зрозумілі і реалістичні. Найближчим часом ми будемо менше чути про те, скільки і чого надається. Вирішено-буде тривати тиха підтримка. А те що зараз бомблять Західні регіони України- це величезна небезпека і будь-яка зайва інформація може призвести до додаткових жертв”, додала Гонгадзе
Нагадаємо: Президент США Джо Байден під час візиту до Польщі зустрівся з американськими військовими 82-ої повітряно-десантної дивізії і сказав, що солдати побачать, що відбувається в Україні
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