"Ви самі побачите, коли опинитеся там": Байден звернувся до американських військових у Польщі щодо ситуації в України

Відео доступне з трансляції Fox News.



Президент США відзначив дітей та жінок, які героїчно стоять перед танком агресора і кажуть, що нікуди не підуть. Після цього зробив дивну заяву.



"Ви самі побачите, коли опинитеся ТАМ", - сказав Джо Байден у зверненні до 82-ої повітряно-десантної дивізії, яких надіслали до Польщі.



Багато хто сприйняв це як натяк, що Байден планує надіслати американських військових в Україну.



Нагадаємо, президент США Джо Байден прибув до польського Жешува, де планує зустріч із лідером Польщі Анджеєм Дудою і людьми, які втекли від війни в Україні.