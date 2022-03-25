"Ви самі побачите, коли опинитеся там": Байден звернувся до американських військових у Польщі щодо ситуації в України
Президент США Джо Байден під час візиту до Польщі зустрівся з американськими військовими 82-ої повітряно-десантної дивізії і сказав, що солдати побачать, що відбувається в Україні
Відео доступне з трансляції Fox News.
Президент США відзначив дітей та жінок, які героїчно стоять перед танком агресора і кажуть, що нікуди не підуть. Після цього зробив дивну заяву.
"Ви самі побачите, коли опинитеся ТАМ", - сказав Джо Байден у зверненні до 82-ої повітряно-десантної дивізії, яких надіслали до Польщі.
Багато хто сприйняв це як натяк, що Байден планує надіслати американських військових в Україну.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден прибув до польського Жешува, де планує зустріч із лідером Польщі Анджеєм Дудою і людьми, які втекли від війни в Україні.
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