Сьогодні відкривається Koktebel Jazz Festival

Подробиці розповідає Еспресо.TV.



Головна сцена розташовуватиметься за адресою:



Щасливцеве, вулиця Миру, 27.



Цьогоріч крім джазової музики на фестивалі будуть широко представлені нові імена української електронної музики.



Також будуть гості з окупованого Криму, які підтримують незалежність та територіальну цілісніть України.



Крім концертів передбачено дискусії на тему ситуації на тимчасово загарбаному Росією українському півострові Крим.



Усі необхідні подробиці можна дізнатися за цим посиланням.





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