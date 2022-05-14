Сьогодні вшановують українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Сьогодні вшановують українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни
Субота, 14 травня 2022 року, є Днем пам'яті українців - рятівників єврейського народу
Про це передає телеканал "Еспресо".
Україна перебуває на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу. Понад 2 тисячі українців удостоєні цього звання державою Ізраїль, тому що рятували євреїв від Голокосту.
Водночас, тисячі рятівник досі залишаються невизнаними й невідомими.
Постанову про встановлення 14 травня щорічним днем вшануванням українців, що рятували єврейське населення від влаштованого гітлерівцями геноциду, було прийнято Верховною Радою 2 лютого 2021 року.
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