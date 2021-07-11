Соліст "Бумбоксу" підтримав білорусів: "Ви наші найближчі родичі"

Про це передає Еспресо.TV.



"Я сподіваюся, ви відчуваєте нашу підтримку. Якщо ви відчуваєте небезпеку - наша країна відкрита. Живе Білорусь!", - наводить слова співака мінське Euroradio.



"Ви наші найближчі сусіди, найближчі родичі", - наголосив він.



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За словами Хливнюка, протягом тих 15 років, які він дає концерти в Білорусі, він завжди відчуває там себе "як вдома".





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