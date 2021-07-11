Соліст "Бумбоксу" підтримав білорусів: "Ви наші найближчі родичі"
Фронтмен українського музичного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк за лаштунками фестивалю Atlas Weekend висловився на підтримку білоруського народу
Про це передає Еспресо.TV.
"Я сподіваюся, ви відчуваєте нашу підтримку. Якщо ви відчуваєте небезпеку - наша країна відкрита. Живе Білорусь!", - наводить слова співака мінське Euroradio.
"Ви наші найближчі сусіди, найближчі родичі", - наголосив він.
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За словами Хливнюка, протягом тих 15 років, які він дає концерти в Білорусі, він завжди відчуває там себе "як вдома".
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