Репер Серьога обійнявся з Лукашенком

Про це розповідає Еспресо.TV.



"Співак по-справжньому запалив на концерті, а під його коронний "Чорний бумер" танцювали навіть інші артисти за сценою. На завершення свого виступу він попросив перевірити на міцність рукостискання Олександра Лукашенка, щоб не довіряти чужим думкам на цей рахунок. І зробив висновок, що воно найсильніше в Європі - східної, центральної та західної", - передає з цього приводу підпорядкована адміністрації Лукашенка державна інфорагенція БЕЛТА.











На відео видно, що вони не просто потиснули одне одному руки, а двічі приязно обійнялися.



При цьому Серьога спеціально для цього спустився зі сцени й підійшов до Лукашенка, що був присутній на концерті разом зі своїм наймолодшим сином Миколою.

