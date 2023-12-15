Соловій випустила мініальбом різдвяних пісень
Українська співачка Христина Соловій напередодні зимових свят презентувала мініплатівку "Різдвянії сни", до якої увійшли 4 композиції
Про це вона повідомила в Instagram.
Українська артистка Христина Соловій представила новий реліз. Альбом "Різдвянії сни", до якого увійшло 4 композиції, - "Народився Бог на санях", "В зеленім ліску", "Маланка" та "Ци дома дома білий молодче" - можна прослухати на Spotify.
"Цього релізу не мало бути з різних причин. Але те, що мені все-таки вдалося, попри все, його записати і видати — моє маленьке різдвяне диво. Тож ділюся з вами "Різдвяними снами". Забирайте і грійтеся. Відправте близьким та далеким своїм. Хай це Різдво для всіх нас буде у свідомості і звʼязку з нашим корінням. А дії та помисли — линуть до тих, хто захищає нас, нашу землю, культуру, традиції", - зазначила Соловій.
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