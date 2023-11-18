Соловйов поширює фейкове відео, нібито росіяни взяли в полон вагітну українську військову

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Українці відправляють на передову вагітних жінок – доказом цього слугує відео, на якому росіяни беруть в полон вагітну жінку-військовослужбовця ЗСУ", - такий ролик поширив російський пропагандист Володимир Соловйов.

У Центрі наголошують, що відео, яке тиражують росіяни – це підробка. Журналісти проєкту "Без брехні" навели конкретні докази фейку:

форма жінки у кадрі – чиста, не затерта. Хоча пропагандисти стверджують, що військовослужбовиця – з передової.

Відсутнє спорядження – розгрузки, ремінь із обвісами, наколінники, у плитоносці немає плит. Також відсутня зброя.

Обличчя полоненої не видно. Вона сидить спиною або боком до військових, що з точки зору безпеки, тих, хто бере в полон – неправильно. Бо таким чином вони не бачать те, що може бути приховано у жінки спереду – наприклад, граната.

Місцевість не схожа на ту, де ведуться інтенсивні бойові дії. Не чути звуків вибухів та пострілів.

Жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон.

"І найголовніше: вагітність – підстава для звільнення зі служби. Вагітна військовослужбовиця ЗСУ просто не могла опинитися на передовій", - пише SPRAVDI.