Нацуніверситет оборони заявив, що від його імені поширюють фейк про "відчуження елітного авто"

Інформацію про поширення підробленого листа опублікували на facebook-сторінці Національного університету оборони України 17 листопада.

"Сьогодні в мережі інтернет активно поширюється лист начебто від імені начальника Національного університету оборони України генерал-полковника Михайла Коваля до керівниці ТОВ "Порше Україна" Марії Горань щодо забезпечення автомобільною технікою. Інформуємо вас, що цей лист є підробкою", – йдеться в повідомленні.

У згаданому листі-підробці, світлину якого оприлюднив виш, йдеться про те, нібито "з метою доукомплектування військової частини А2250 автомобільною технікою для всебічного забезпечення Національного університету оборони України" університет просить "відчужити в інтересах ЗСУ… легковий автомобіль AUDI A8 Long, колір чорний, номер кузова (…), 2022 року виготовлення".

Фото: facebook.com/TheNationalDefenseUniversity.ua

"Допоки певні особи намагаються витрачати свої зусилля не на консолідацію суспільства, а на дискредитацію діяльності провідного навчального закладу держави, який готує еліту українського офіцерського корпусу, ворог радіє з того, що хтось знаходить чергову зраду там, де гартується Перемога", – додали в Нацуніверситеті оборони, коментуючи поширення згаданого фейку. І наголосили на необхідності перевіряти інформацію перед оприлюдненням в інформаційному просторі.