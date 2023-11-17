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Нацуніверситет оборони заявив, що від його імені поширюють фейк про "відчуження елітного авто"

17 листопада, 2023 п'ятниця
22:16
Суспільство фейк

Національний університет оборони заявив, що у ЗМІ поширили фейковий лист від імені начальника закладу генерал-полковника Михайла Коваля стосовно забезпечення автомобільною технікою

Інформацію про поширення підробленого листа опублікували на facebook-сторінці Національного університету оборони України 17 листопада.

"Сьогодні в мережі інтернет активно поширюється лист начебто від імені начальника Національного університету оборони України генерал-полковника Михайла Коваля до керівниці ТОВ "Порше Україна" Марії Горань щодо забезпечення автомобільною технікою. Інформуємо вас, що цей лист є підробкою", – йдеться в повідомленні.

У згаданому листі-підробці, світлину якого оприлюднив виш, йдеться про те, нібито "з метою доукомплектування військової частини А2250 автомобільною технікою для всебічного забезпечення Національного університету оборони України" університет просить "відчужити в інтересах ЗСУ… легковий автомобіль AUDI A8 Long, колір чорний, номер кузова (…), 2022 року виготовлення".

Фото: facebook.com/TheNationalDefenseUniversity.ua


"Допоки певні особи намагаються витрачати свої зусилля не на консолідацію суспільства, а на дискредитацію діяльності провідного навчального закладу держави, який готує еліту українського офіцерського корпусу, ворог радіє з того, що хтось знаходить чергову зраду там, де гартується Перемога", – додали в Нацуніверситеті оборони, коментуючи поширення згаданого фейку. І наголосили на необхідності перевіряти інформацію перед оприлюдненням в інформаційному просторі. 

  • Раніше сьогодні деякі інтернет-ЗМІ поширили повідомлення, начебто начальник університету хоче відчужити "для військових" елітний Audi, посилаючись на згаданий вище лист. Автомобіль, про який ідеться, коштує близько $150 тис. 
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