Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії носить символічний характер, - політолог Магда

Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Євген Магда.

"Буде заборонено Росії купувати золото в усіх видах, крім ювелірних виборів, тому що - це вплив на банківську систему. Доходи Росії щороку становили десь $10 млрд від продажу золота, в такий спосіб ЄС намагається обмежити купівельну спроможність. Все-таки сьомий пакет санкцій, я б сказав, що він носить, швидше символічний характер, з тієї причини, що ЄС не має зупинятися до того часу, поки не відмовиться від купівлі російського газу", - сказав він.

На думку Магди, доки цього не станеться, Росія все одно буде себе почувати більш впевнено.

"З іншого боку, ми бачимо, що гучніше звучать голоси з Європейського союзу, що зима буде важкою, що буде дефіцит нафти, газу і вугілля і це буде спричиняти внутрішні проблеми, тобто ЄС потрібно вибудовувати єдину спільну політику управління енергоресурсами і діяти так, щоб не дозволити Росії використовувати елементи енергетичного шантажу", - підсумував політолог.

Єврокомісія 15 липня оприлюднила проєкт сьомого пакета санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.