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Соратниця Аксьонова, яка готує дітей з Криму до війни з Україною, отримала підозру

4 січня, 2024 четвер
23:55
Кримінал Керченський міст

Прокуратура  Автономної Республіки Крим (АРК) повідомила про підозру окупаційній заступниці голови "держкомітету молодіжної політики Республіки Крим"

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

Дії підозрюваної кваліфіковано як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

За даними пресслужби, у 2022 році підозрювана з власної ініціативи зайняла окупаційну посаду "заступниці голови Державного комітету молодіжної політики Республіки Крим", де працює донині.

За даними Головного управління СБУ в АРК, яке проводить досудове розслідування, йдеться про підозрювану Ані Григорян.

На "посаду" її призначили за особистої протекції так званого глави тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова у листопаді 2022 року для масового нав’язування кремлівської пропаганди серед підлітків і молоді.

За інформацією СБУ, перебуваючи у лавах загарбницького "уряду", Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України та вступати до російських військових училищ.

З такими "тезами" вона виступала перед сотнею учнів у Форосі на шкільних зборах восени цього року.

Також фігурантка очолює так званий "центр військово-патріотичного виховання "Авангард", який створено окупантами на території півострова. Там російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактиці ведення бою та проводять з дітьми вогневу підготовку із застосуванням різних зразків стрілецького озброєння.

До окупації півострова, підозрювана була учасницею програми стажування молоді у Верховній Раді АРК, однак у 2014 році почала будувати власну "кар’єру" в незаконно створених окупаційних органах на півострові.

Крим
СБУ
окуповані території
окупанти
колаборанти
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