Соратниця Аксьонова, яка готує дітей з Криму до війни з Україною, отримала підозру

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

Дії підозрюваної кваліфіковано як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

За даними пресслужби, у 2022 році підозрювана з власної ініціативи зайняла окупаційну посаду "заступниці голови Державного комітету молодіжної політики Республіки Крим", де працює донині.

За даними Головного управління СБУ в АРК, яке проводить досудове розслідування, йдеться про підозрювану Ані Григорян.

На "посаду" її призначили за особистої протекції так званого глави тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова у листопаді 2022 року для масового нав’язування кремлівської пропаганди серед підлітків і молоді.

За інформацією СБУ, перебуваючи у лавах загарбницького "уряду", Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України та вступати до російських військових училищ.

З такими "тезами" вона виступала перед сотнею учнів у Форосі на шкільних зборах восени цього року.

Також фігурантка очолює так званий "центр військово-патріотичного виховання "Авангард", який створено окупантами на території півострова. Там російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактиці ведення бою та проводять з дітьми вогневу підготовку із застосуванням різних зразків стрілецького озброєння.

До окупації півострова, підозрювана була учасницею програми стажування молоді у Верховній Раді АРК, однак у 2014 році почала будувати власну "кар’єру" в незаконно створених окупаційних органах на півострові.