Сотні волонтерів в гарячих точках збирають свідчення воєнних злочинів РФ,- Матвійчук

Про це вона повідомила в етері Espreso.TV

“Ми відновили роботу Євромайдан SOS. Кілька сотень волонтерів по всій країні, частина з них знаходиться в гарячих точках, зараз збирають свідчення потерпілих і свідків воєнних злочинів. На жаль,ми теж фіксуємо випадки зґвалтувань, були у нас такі кейси”, - підкреслила Матвійчук

Правозахисниця заявила, що російська армія це робить умисно для того, щоб принести більше шкоди цивільному населенню і здолати опір

“Це показує,що Путін думав що він воюватиме тільки з українською армією, він став жертвою власної пропаганди і проти нього виступає весь український народ”,додала Матвійчук

Нагадаємо: Докази воєнних злочинів Росії знадобляться для того,щоб віддати ворога під трибунал

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