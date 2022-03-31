Сотні волонтерів в гарячих точках збирають свідчення воєнних злочинів РФ,- Матвійчук
Правозахисниця, голова правління центру громадських свобод Олександра Матвійчук повідомила, що доказів багато, так само як і злочинів, тому що Росія використовує воєнні злочини як метод ведення війни.
Про це вона повідомила в етері Espreso.TV
“Ми відновили роботу Євромайдан SOS. Кілька сотень волонтерів по всій країні, частина з них знаходиться в гарячих точках, зараз збирають свідчення потерпілих і свідків воєнних злочинів. На жаль,ми теж фіксуємо випадки зґвалтувань, були у нас такі кейси”, - підкреслила Матвійчук
Правозахисниця заявила, що російська армія це робить умисно для того, щоб принести більше шкоди цивільному населенню і здолати опір
“Це показує,що Путін думав що він воюватиме тільки з українською армією, він став жертвою власної пропаганди і проти нього виступає весь український народ”,додала Матвійчук
Нагадаємо: Докази воєнних злочинів Росії знадобляться для того,щоб віддати ворога під трибунал
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