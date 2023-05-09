Соцмережа LinkedIn скоротить понад 700 працівників і закриє китайський застосунок
Компанія закриє застосунок InCareer, орієнтований на китайський ринок, а також скоротить понад 700 працівників
Про це інформує ВВС з посиланням на генерального директора компанії Раяна Росланкі.
Соціальна мережа для пошуку і створення ділових контактів LinkedIn, що належить Microsoft, стала останньою технологічною фірмою, яка скоротить робочі місця, закривши 716 робочих місць з 20 тисяч працівників.
Повідомляється, що внаслідок реорганізації планують створити 250 нових робочих місць, на які зможуть претендувати працівники, яких скоротять у відділах продажів, операцій і підтримки.
LinkedIn також поступово відмовиться від свого місцевого застосунку InCareer для роботи в Китаї. Це відбудеться до 9 серпня цього року.
Росланкі наголосив, цей крок спрямований на оптимізацію діяльності компанії.
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