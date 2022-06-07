Союз Британії, Польщі та України не обмежиться трьома учасниками, - Данілов

Про це Данілов заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Це питання, мабуть, більше до президента нашої країни, який безпосередньо веде і відповідає, згідно з нашою Конституцією, за міжнародні справи та за військові справи. Я прихильник того, щоб цей союз був якомога швидше. Щобільше, я вважаю, що він має бути ще максимально розширений, і не обмежиться цими трьома країнами", – розповів Данілов.

"Ви знаєте, що в нас дуже добрі відносини з Великою Британією. Богу дякувати, у пана Бориса вчора було голосування вотуму недовіри і він не пройшов. Він залишається працювати на тій посаді, на якій він сьогодні є. Це справжній друг нашої країни, який у найважчі часи підтримував нашу країну, підтримував нашого президента", – додав секретар РНБО.

6 червня Зеленський обговорив з Джонсоном новий посилений пакет оборонної підтримки. Того ж дня Борис Джонсон підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню М270 MLRS, які вражають ціль на відстані до 80 км.

7 червня Джонсон заявив, що Україну не можна примушувати до "поганої мирної угоди" з Росією.

17 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про створення українсько-польсько-британського формату співпраці, а 1 лютого Кулеба назвав основні завдання та переваги альянсу Україна — Польща — Велика Британія.

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