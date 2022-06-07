Союз Британії, Польщі та України не обмежиться трьома учасниками, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є прихильником якомога швидшого оформлення союзу Велика Британія-Польща-Україна
Про це Данілов заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Це питання, мабуть, більше до президента нашої країни, який безпосередньо веде і відповідає, згідно з нашою Конституцією, за міжнародні справи та за військові справи. Я прихильник того, щоб цей союз був якомога швидше. Щобільше, я вважаю, що він має бути ще максимально розширений, і не обмежиться цими трьома країнами", – розповів Данілов.
"Ви знаєте, що в нас дуже добрі відносини з Великою Британією. Богу дякувати, у пана Бориса вчора було голосування вотуму недовіри і він не пройшов. Він залишається працювати на тій посаді, на якій він сьогодні є. Це справжній друг нашої країни, який у найважчі часи підтримував нашу країну, підтримував нашого президента", – додав секретар РНБО.
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