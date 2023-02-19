"Союзники по НАТО фактично тренували Україну з 2014 року": Столтенберг про стійкість ЗСУ в боротьбі з окупантами
Протистояти російській навалі Україна зуміла, зокрема, і завдяки розбудові від 2014 року своїх Збройних сил
Про це повідомляє "Прямий" із посиланням на слова очільника Альянсу Єнса Столтенберга під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Головною причиною того, чому Україна змогла дати відсіч і відкинути російські війська, є, звичайно, хоробрість, відвага українських Збройних сил, політичного керівництва, народу України. Та важливим елементом був і той факт, що союзники по НАТО фактично тренували Україну та допомагали їй з 2014 року. Велика Британія, США, Канада та інші забезпечили значну підготовку й розбудову спроможності, а також обладнання з 2014 року. Це означає, що українська армія була значно сильнішою, краще оснащеною, навченою, керованою минулого року, ніж вона була у 2014 році", – зауважив генсек НАТО.
Зокрема він також додав: "Це принаймні частково пояснює, чому вони змогли протистояти російському вторгненню. У певному сенсі вони не змогли цього зробити в 2014 році".
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- 18 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала збільшити виробництво продукції, потрібної для України у війні з РФ.
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