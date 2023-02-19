"Союзники по НАТО фактично тренували Україну з 2014 року": Столтенберг про стійкість ЗСУ в боротьбі з окупантами

Про це повідомляє "Прямий" із посиланням на слова очільника Альянсу Єнса Столтенберга під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Головною причиною того, чому Україна змогла дати відсіч і відкинути російські війська, є, звичайно, хоробрість, відвага українських Збройних сил, політичного керівництва, народу України. Та важливим елементом був і той факт, що союзники по НАТО фактично тренували Україну та допомагали їй з 2014 року. Велика Британія, США, Канада та інші забезпечили значну підготовку й розбудову спроможності, а також обладнання з 2014 року. Це означає, що українська армія була значно сильнішою, краще оснащеною, навченою, керованою минулого року, ніж вона була у 2014 році", – зауважив генсек НАТО.

Зокрема він також додав: "Це принаймні частково пояснює, чому вони змогли протистояти російському вторгненню. У певному сенсі вони не змогли цього зробити в 2014 році".