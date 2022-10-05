SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію російську космонавтку

NASA опублікувала пряму трансляцію запуску ракети.

Кікіна полетіла разом із астронавтами NASA Джошем Кассадою та Ніколь Манн (представниця племен Раунд-Веллі з півночі Каліфорнії), а також астронавтом Японського агентства аерокосмічних досліджень Коічі Ваката.

Космічний корабель SpaceX Crew Dragon стартував із Флориди о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Космонавти пробудуть на орбіті 6 місяців.

Американське видання Bloomberg зазначає, що співпраця NASA та "Роскосмосу" тривала навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а участь росіянки в польоті є "продовженням угоди про обмін екіпажами".

У липні NASA засудила дії трьох російських космонавтів на борту Міжнародної космічної станції (МКС), які фотографувалися з прапорами РФ. Проте це не завадило американському астронавту Френку Рубіо 21 вересня вирушити на МКС на російському кораблі "Союз".

3 жовтня засновник компанії Space X Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано на верифікованому акаунті Маска у твіттері, – провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях і віддати Росії Крим. У коментарях Маску натомість пропонують демілітаризувати Росію і вчити історію.

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