Про це інформує CNN.

"Сьогодні російська капсула доставила американця в космос, знаменуючи помітне продовження російсько-американського партнерства в космосі в епоху великої геополітичної напруги", - пише агенція.

Корабель стартував зі космодрому Байконур у Казахстані. На борту - астронавт NASA Френк Рубіо та російські космонавти Дмитро Петелін та Сергій Прокоп’єв. Ця поїздка на Міжнародну космічну станцію триватиме шість місяців.

"Коли Рубіо та його російські колеги дістануться космічної станції, вони об’єднаються з астронавтами зі Сполучених Штатів, Росії та Європи. Космічна станція, на борту якої постійно перебувають люди з 2000 року, постійно змінює базу членів екіпажу, щоб гарантувати, що орбітальна лабораторія постійно укомплектована достатньою кількістю астронавтів для обслуговування апаратного забезпечення космічної станції, а також веде довгий журнал космічного базування", - пояснюють в повідомленні.

Довідково. У липні Росія заявила, що планує вийти з Міжнародної космічної станції та припинити своє десятирічне партнерство з NASA на орбітальному форпості після 2024 року.

4 липня російські космонавти розгорнули на МКС "прапори" "ЛНР" та "ДНР". Російське космічне агентство опублікувало фотографії трьох своїх космонавтів з прапорами "ЛНР" і "ДНР" і заявило, що захоплення регіону було "днем звільнення, який потрібно святкувати як на землі, так і в космосі".

NASA засудило російське космічне агентство, після того, як космонавти відсвяткували захоплення Росією одного з регіонів Східної України.

У Космічному центрі Джонсона в Х’юстоні, штат Техас, зберігають 35 тисяч оригінальних фотографій з історичних місій NASA Apollo на Місяць, вперше за 50 років ці фотографії були відреставровані, піксель за пікселем, щоб показати зображення із вражаючою деталізацією.

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