SpaceX вивела на орбіту ще 15 супутників Starlink

Про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що це була 48-ма орбітальна місія компанії SpaceX цього року.

"Ракета SpaceX Falcon 9 стартувала рано у четвер, 20 липня, із космічної бази Ванденберг у Каліфорнії о 12:09 ранку за східним часом, після одного дня затримки", - йдеться у повідомленні.

Запуск був призначений на ранок 19 липня. Однак компанія SpaceX скасувала його за п'ять секунд до завершення зворотного відліку через отримане попередження від верхнього ступеня ракети.

Starlink - це угруповання широкосмугових супутників SpaceX, яке на цей час складається з 4450 оперативних космічних кораблів на низькій орбіті.

Прогнозується, що це число буде зростати. Компанія SpaceX вже отримала дозвіл на запуск 12 000 супутників Starlink і подала заявку на розгортання ще 30 000 супутників понад цю кількість.