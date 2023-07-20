SpaceX вивела на орбіту ще 15 супутників Starlink
Компанія SpaceX у четвер, 20 липня, вивела на орбіту ще 15 супутників Starlink. Запуск був запланований на ранок середи, 19 липня
Про це повідомляє Space.com.
Зазначається, що це була 48-ма орбітальна місія компанії SpaceX цього року.
"Ракета SpaceX Falcon 9 стартувала рано у четвер, 20 липня, із космічної бази Ванденберг у Каліфорнії о 12:09 ранку за східним часом, після одного дня затримки", - йдеться у повідомленні.
Запуск був призначений на ранок 19 липня. Однак компанія SpaceX скасувала його за п'ять секунд до завершення зворотного відліку через отримане попередження від верхнього ступеня ракети.
Starlink - це угруповання широкосмугових супутників SpaceX, яке на цей час складається з 4450 оперативних космічних кораблів на низькій орбіті.
Прогнозується, що це число буде зростати. Компанія SpaceX вже отримала дозвіл на запуск 12 000 супутників Starlink і подала заявку на розгортання ще 30 000 супутників понад цю кількість.
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