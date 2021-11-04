"Спадкоємець" Ломаченка вийшов у фінал ЧС з боксу, на нього чекає бій з росіянином

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Український боксер Юрій Захарєєв у півфіналі вагової категорії до 71 кг переміг Сархана Алієва з Азербайджану.



У фіналі ЧС з боксу, який проходить у сербському Белграді, Захарєєв боксуватиме з Вадимом Мусаєвим із Росії.



Юрій Захарєєв є вихованцем школи боксу Білгород-Дністровського. У цьому місті в Одеські області живе та тренується дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.

Нагадаємо, 30 вересня срібний медаліст Олімпіади у Токіо українець Олександр Хижняк був визнаний найкращим боксером світу 2021 року.

3 листопада Юрій Захарєєв забезпечив Україні щонайменше бронзову медаль чемпіонату світу з боксу серед аматорів у Сербії.