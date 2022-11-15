Спадкоємець "Нібулона": Наступні три-п'ять років в Україні буде депресивна ситуація в агросекторі
Наслідки війни Україна відчуватиме ще довго, наступні три-п'ять років буде депресивна ситуація в аграрному секторі
Про це в інтерв'ю одному з українських ЗМІ сказав Андрій Вадатурський, син убитого російською ракетою бізнесмена, власника "Нібулона" Олексія Вадатурського.
"Наслідки війни будемо відчувати ще довго. Думаю, у наступні роки в нас буде депресивна ситуація в аграрному секторі. Це і території з мінами, і проблеми із зменшенням врожайності. Буде проблема із завантаженнями портів", - сказав Андрій Вадатурський.
"Після закінчення війни знадобляться три-пʼять років, аби повернутися до тих рівнів виробництва та експорту, які були до війни і які потрібні у світі. Це за нормальної державної політики та підтримки інших держав", - додав він.
Спадкоємець "Нібулона" навів цифри, які підтверджують рівень падіння обсягу експорту компанії. Так, у жовтні 2022 року було експортовано трохи більше ніж 200 тисяч тонн. Компанія планує вийти на рівень хоча би 250-300 тисяч тонн на місяць, але це все одно мінімум порівняно з 2021 роком, коли загальний обсяг експорту склав 5,6 млн тонн.
- Внаслідок російського ракетного обстрілу Миколаєва 31 липня загинули Герой України, власник однієї з найбільших компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав загибель Олексія Вадатурського цілеспрямованим вбивством.
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